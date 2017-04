Gentileza gera gentileza

Por Glenda Machado em 13 de abril de 2017 / Boa Nova, Colunas

por Aloisio Silva

No retorno da Europa ao Brasil, conheci Marcos Valentim. Ele me disse que em viagem no trajeto da Cidade de Roma para o aeroporto Fiumicino, percebeu uma senhora e seu filho que se sentavam em poltronas diferentes.

Valentim percebeu que havia uma poltrona vazia ao seu lado, e então, ofereceu-se para trocar de lugar com os dois, assim eles poderiam sentar juntos. Os três trocaram algumas palavras, Valentim perguntou a nacionalidade da senhora, ela lhe respondeu que eram russos. Ela então perguntou a nacionalidade dele que respondeu: brasileiro.

Ela disse: “Logo percebi que era brasileiro. Brasileiro é assim, gentil, sempre gentil. Brasileiro não deixa a mulher pegar peso, abre a porta para a esposa entrar. Não esperava outra atitude sua”.

Fiquei encantado com essa história, perceber como somos vistos fora do Brasil. Um povo acolhedor, gentil, carinhoso. Eu e o novo amigo Marcos Valentim concordamos em muitas coisas, entre elas que em qualquer lugar do Planeta, quando você diz que é brasileiro, você é muito bem recebido.

Gratidão aos brasileiros que viajaram ou tiveram contato com estrangeiros que construíram tijolo-a-tijolo essa bela imagem do nosso povo. Grato por ser brasileiro, grato por ser humano.