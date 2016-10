Governador entrega obras de recuperação da rodovia que liga Guarapari e Anchieta

Mais um trecho da ES 060 que liga Nova Guarapari e Anchieta está pronto e foi entregue à população nesta quinta-feira (27). São 17 quilômetros de via, em um investimento de aproximadamente R$ 27,6 milhões. Um dos destaques dessa obra é o alargamento da pista que garante mais segurança aos motoristas e beneficia diretamente os habitantes do local.

O governador Paulo Hartung participou da inauguração e, no mesmo evento, confirmou a entrega das obras da Orla do Canal de Guarapari para o mês de dezembro. “É um momento de alegria, histórico e marcante para os municípios de Guarapari e Anchieta e também para a região”, afirmou o governador, lembrando que esse é um trabalho de recuperação e melhoria, principalmente para o turismo local. “Uma obra que ficou pronta em um momento muito bom. Vamos receber um fluxo grande de turistas no verão. com certeza vai ajudar na construção de uma boa imagem para o Estado do Espírito Santo”, disse ele.

A rodovia passou por intervenções que incluíram, além do alargamento de pista, o conserto dos canteiros centrais e a implantação de meios-fios. As intervenções, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), são importantes para a infraestrutura dos balneários de Guarapari e Anchieta, passando por praias como Nova Guarapari, Meaípe e Ubu. As obras, segundo o departamento, também vão garantir uma integração melhor entre os municípios do Litoral Sul.

De acordo com o diretor geral do DER-ES, Ênio Bergoli, essa obra faz parte de um conjunto de intervenções do Governo do Estado. “Isso faz parte de um planejamento ainda maior. Nos próximos meses vamos inaugurar o segundo trecho da BR060 que vai de Anchieta até Piúma, e estão em pleno vapor as obras do Canal de Guarapari, com estruturas de calçadão, pier e vias estruturais que irão melhorar o trânsito do município”, confirmou o diretor.

Estiveram reunidos além do Governador Paulo Hartung, os prefeitos de Guarapari e Anchieta, Orly Gomes e Marcus Assad, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Theodorico Ferraço e o diretor do DER-ES, Ênio Bergoli.