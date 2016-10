Greve dos bancários termina e população faz fila em porta de agência de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 7 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Na noite de ontem (06) mais de 400 bancários do Espírito Santo se reuniram em assembleia no centro sindical da categoria, em Vitória, para votar a proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Os trabalhadores optaram por aceitar o reajuste de 8% para o salário em 2016, mais abono de R$ 3,5 mil e encerrar a greve.

Além da proposta da Fenaban, foram aprovados os acordos específicos do Banestes, Bandes, Banco do Brasil e Caixa. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários), esta foi a maior paralização desde 2004, durando 31 dias. Em todo o estado, mais de 350 agências ficaram fechadas, o que representa 80% das unidades de atendimento.

Segundo Jonas Freire, coordenador geral do Sindibancários ES, a “proposta poderia ter sido melhor, tanto dos bancos privados quanto do governo, mas garantimos que em 2017 teremos aumento real de 1%”. De acordo com ele, os bancários reivindicavam 14,78% de reajuste, que representa a recuperação da inflação mais 5%.

Além do salário, a categoria conseguiu aumento de 15% no vale-alimentação, 10% no vale-refeição e no auxílio creche/babá.

Com todo esse tempo de greve, algumas pessoas resolveram chegar duas horas antes do horário de abertura da agência da Caixa, que fica Centro de Guarapari. Foi o caso de Vagner Nogueira (40) que era o primeiro da fila. “Fiquei sabendo do fim da greve e resolvi vir cedo para não atrapalhar outros compromissos. Estou esperando há 30 dias para dar entrada no seguro desemprego”.

Proposta dos bancos

Reajuste de 8% e abono de R$ 3.500,00 em 2016

Reposição integral da inflação (INPC/IBGE), mais 1% de aumento real em 2017 para os salários e todas as verbas.

PLR 2016 (Participação nos lucros e resultados)

PLR regra básica – 90% do salário mais R$ 2.183,53 limitado a R$ 11.713,59. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto de R$ 25.769,88.

PLR parcela adicional – 2,2% do lucro líquido dividido linearmente para todos, limitado a R$ 4.367,07.

Antecipação da PLR – Primeira parcela depositada até dez dias após assinatura da Convenção Coletiva. Regra básica – 54% do salário reajustado em setembro de 2016, mais fixo de R$ 1.310,12, limitado a R$ 7.028,15 e ao teto de 12,8% do lucro líquido – o que ocorrer primeiro. Parcela adicional equivalente a 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre de 2016, limitado a R$ 2.183,53

PLR 2017 – Para PLR e antecipação da PLR- mesmas regras, com reajustes dos valores fixos e limites pelo INPC/IBGE de setembro/2016 a agosto/2017, acrescido de aumento real de 1%, com data de pagamento de pagamento final até 01/03/2018.