“Grupo dos Cinco” declara guerra à presidência da Câmara de Guarapari

Desde o começo do ano, quando as movimentações para a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Guarapari tiveram início, uma divisão entre os dois grupos políticos ficou evidente. Desde então, apesar de pequenos conflitos, a harmonia parecia prevalecer na Casa de leis, até que na semana passada a guerra foi devidamente declarada.

O grupo de cinco vereadores dissidentes, composto por Dito Xaréu (SDD), Denizart Luiz (PSDB), Rogério Zanon (PRP), Ênis Gordinho (PEN) e Gilmar Pinheiro (PSDB) pediu a lista completa dos funcionários concursados e comissionados da Câmara desde o começo do ano. O pedido foi recebido como afronta pelo presidente da Casa, Wendel Lima (PSD), que disse que vai informar os nomes dos funcionários ainda esta semana, mas que o requerimento vai ter que passar pelos tramites burocráticos formais. Os vereadores tinham pedido que o requerimento fosse votado em regime de urgência urgentíssima.

“Eu não me irritei, simplesmente fui pego de surpresa por tal questionamento, porque todos os atos, nomeações e exonerações são publicados no Diário Oficial dos Municípios. O que muito me estranha, mas respeitamos, é que são exatamente os cinco vereadores que não acreditaram nesta candidatura da presidência atual. Este posicionamento de pedir informação é de praxe da oposição e respeitamos está posição, mas nós também queremos respeito. Disse e repito: o dia que eu não tiver conhecimento dos meus atos e não tiver controle da Casa de Leis, eu mesmo renuncio. Não precisa de ninguém provocando” disse o vereador sobre a solicitação de informação.

Wendel acrescentou que ainda nesta semana vai dar publicidade a todas as contratações e exonerações feitas por ele nos primeiros meses de gestão.

Já o vereador Dito Xaréu, que encabeçou o pedido de informações foi contundente em dizer que existem funcionários comissionados que sequer sabem onde fica a Câmara de vereadores.

“Tem funcionário que deve ganhar bolsa atleta da Câmara, porque nunca veio trabalhar e passa o dia todo jogando futevôlei na praia”, disse o vereador na tribuna da Casa.

Para a reportagem do Folha da Cidade, o vereador disse que pediu a lista com os nomes dos funcionários porque “eu sei de gente que é comissionado na Câmara que nunca apareceu para trabalhar, que não sabe nem onde fica a Câmara de Vereadores de Guarapari”, disparou.

O primeiro tiro da guerra foi dado. O grupo dos cinco, como já é chamado, fez o primeiro movimento. Para os eleitores, uma Câmara com oposição pode ser benéfica, já que onde há oposição, há questionamento e isso na política é bem-vindo. Vamos aguardar os próximos capítulos desta história que ainda promete muito.