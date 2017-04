Grupo jovem de trompetes se apresenta no Santuário Nacional de Anchieta

Para quem curte boa música, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, na cidade histórica de Anchieta, recebe mais uma apresentação da série “Concertos no Santuário”, na próxima quinta-feira (20), às 20 horas. Desta vez, o concerto vai ficar por conta do Grupo Jovem de Trompetes da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). A entrada é gratuita.

Constituído por jovens alunos do Curso de Formação Musical da Fames, com orientação e coordenação do professor Marcelo Madureira, o grupo possui um repertório eclético abrangendo música popular e clássica, realizando apresentações musicais diversificadas formatadas em naipe de trompetes.

O projeto é uma realização do Santuário Nacional de São José de Anchieta, em parceria com a vice-governadoria do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta e da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)

Série “Concertos no Santuário”

Data: Dia 20 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h

Entrada franca

Santuário Nacional de São José de Anchieta. Endereço: Praça do Santuário, Centro, Anchieta, ES | Telefone: (28) 3536-3985