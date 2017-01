Guarapa Pop une três ícones da música no Festival de Verão da Pedreira

Um mistura de várias gerações da música popular. Essa é a proposta do evento Guarapa Pop, que será realizado nesta sexta (20) no Festival de Verão Pedreira 2017. A programação conta com três artistas consagrados da música brasileira: Criolo, Armandinho e o veterano Nando Reis.

Os ingressos para o Guarapa Pop estão disponíveis em duas modalidades: Pista e Camarote Vip. Os valores do primeiro lote saem a R$50,00 a Pista e R$80,00 o Camarote. Além dos pontos de venda físicos, também é possível comprar os ingressos através do site blueticket. Quem tiver interesse, também poderá adquirir um lounge sob consulta de preço pelo telefone (27) 3224 3726.

Confira um pouquinho sobre a proposta dos shows:

NANDO REIS

Após quatro anos na estrada com a turnê “SEI”, Nando Reis acompanhado de sua banda “Os Infernais”, se prepara para o início de sua turnê “jardim-pomar”, baseada no disco de inéditas que acaba de lançar.

Na apresentação, o público poderá contemplar o cantor em um show recheado com canções de toda sua carreira, como “O Que Eu Só Vejo Em Você”, “Declaração de Amor”, “SEI”, “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário”, “Marvin”, entre outras.

Nando Reis também mostra aos fãs “Só Posso Dizer”, primeiro single do novo disco, “jardim-pomar”.

CRIOLO

Famoso entre os descolados no rap brasileiro, o cantor também consegue ser versátil e migrar naturalmente para o MPB. Em atuação desde 1989, ele também é conhecido por ser o criador da Rinha dos MC’s.

Como todos os projetos do Criolo que vêm a público, sua nova turnê é mais ambiciosa do que à primeira vista possa parecer. A série de shows baseada em seu primeiro disco vem no formato clássico do hip hop, com DJ e MC no palco.

O show traz novas interpretações para raps de dez anos atrás, e não apenas um retorno saudosista ao artista quando ele ainda atendia por Criolo Doido. É uma releitura audiovisual do que aconteceu em sua vida até chegar ali.

ARMANDINHO

Armando Antônio Silveira da Silveira ou Armandinho, nascido em Porto Alegre, é um cantor popular brasileiro, que faz do Reggae seu ponto de partida para alcançar outros géneros e público. Seu primeiro CD tem sucessos como Folha de Bananeira, Balanço da Rede, Rosa Norte, Outra noite que Se vai, entre outros que fizeram a projeção do artista no cenário musical brasileiro.

Em Guarapari, ele apresenta o show da turnê “Sol Loiro”, repleto de novas composições. Entre elas, dois hits: “Eu sou do Mar’’, com a participação do cantor Vitor Isensee (ex-Forfun) e “Menina do Verão”, um samba rock em parceria com o cantor Bebeto.

SERVIÇO

Guarapa Pop com Nando Reis, Criolo e Armandinho

20 de Janeiro de 2017

Local: Arena Pedreira – Av. Padre José Anchieta, S/n – Portal de Guarapari, Guarapari – ES, 29216-725

Horário de abertura dos portões: 21h

Classificação: 16 anos

Setores / Valores:

LOUNGES: Venda de lounges diretamente no Ilha Shows. Informações pelo telefone (27) 3224 3726

1º LOTE: Pista Premium: R$ 50,00* / Camarote Vip: R$ 80,00*

2º LOTE: Pista Premium: R$ 60,00* / Camarote Vip: R$ 90,00*

3º LOTE: Pista Premium: R$ 70,00* / Camarote Vip: R$ 100,00*

4º LOTE: Pista Premium: R$ 80,00* / Camarote Vip: R$ 120,00*

* valores referentes a meia-entrada

Ponto de Vendas:

Online: No site nacional da BlueTicket – www.blueticket.com.br

Pontos de Venda na Grande Vitória: Lojas Jaklayne Jóias (Vila Velha, Vitória, Campo Grande e Serra) / Loja Soft Modas (Guarapari) e Acesso Vip (Shopping Vitória/Shopping Guarapari)

Informações: (27) 3224 3726 ou contato@arenapedreira.com.br