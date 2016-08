Guarapari 125 anos: Confira a programação da Festa da Cidade

Para marcar os 125 anos de emancipação política de Guarapari, comemorados em

19 de setembro,a Prefeitura preparou três dias de atrações gratuitas para o público, entre shows e desfile cívico.

No dia 16 de setembro, começam os shows na Praça da Paz, das bandas Prestígio e Sambadubom. Já no dia 17, será realizado um festival de música com duplas e bandas, organizado por uma rádio local. As atrações nesses dias começarão no mesmo horário: 21 horas.

No dia 19, é a vez do tradicional desfile cívico na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, com participação de alunos da rede municipal e bandas marciais diversas. Diferentemente dos outros anos, o desfile será realizado pela manhã, às 8 horas.

Na parte musical, a programação será voltada para o público evangélico a partir das 19 horas, também na Praça da Paz. A noite contará com pregação do apóstolo Roberto Pires e apresentações musicais de Joyce e banda, RD Adoradores, Ministério Cruz e Fogo, Walderleia Reis, Ythion e Dilma e Ministério de Louvor Praia do Riacho.

A festa também contará com os eventos paralelos já consagrados no calendário municipal, como a Expo Guará de Veículos Antigos entre os dias 16 e 18 no Guará Centro de Eventos e Moto Rock Guarapari, na orla da Praia do Morro, nos dias 23 e 25 de setembro.

Todos os eventos são gratuitos.