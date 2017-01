Guarapari abre as atividades do Circuito Verão

Por Glenda Machado em 1 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte, Turismo

A Praia do Morro, em Guarapari, vai abrir a quarta edição do Circuito de Verão, realizado no litoral pela TV Gazeta com patrocínio do Sicoob ES a partir do dia 7 de janeiro próximo. As atividades, que promovem a prática de vida saudável, seguem até o final do mês.

Em Guarapari, será montada uma arena perto do quiosque 1 e, a partir das 8 horas, jogos de vôlei, peteca, queimada, cabo de guerra e pique bandeira, além de circuitos e gincanas, vão ser promovidos gratuitamente no local para pessoas de todas as idades.

A programação será realizada aos sábados. Na Região Metropolitana, depois de Guarapari a movimentação segue para a Praia de Camburi, em Vitória (dia 14); Jacaraípe, na Serra (dia 21) e Praia da Costa, em Vila Velha (dia 28).

Programação das atividades

Região Metropolitana da Grande Vitória

07/01 – Praia do Morro (Guarapari)

14/01 – Camburi (Vitória)

21/01 – Jacaraípe (Serra)

28/01 – Praia da Costa (Vila Velha)