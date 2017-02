Guarapari: cidadão preso em casa e bandidos à vontade nas ruas

A noite de terror vivida pelos moradores de Guarapari gerou uma cena que até hoje não tinha sido vista na cidade. Em plena segunda-feira de dia útil, todo o comércio do Centro e do Bairro Muquiçaba estão fechados.

Com poucas exceções, a maioria dos lojistas que tiveram coragem de abrir as portas voltaram atrás e dispensaram os funcionários e encerraram as atividades. O que se vê nas ruas do Centro neste momento são poucas pessoas andando apressadas e mais nada. Tudo está fechado. Confira um vídeo que a reportagem do Folha da cidade fez no Centro de Guarapari hoje às 13h30: