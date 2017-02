Guarapari divulga novo relatório de balneabilidade das praias da cidade

Para quem vai passar o carnaval em Guarapari não pode deixar de curtir uma praia. Seja para caminhar, sentar na areia e pegar um sol ou tomar um refrescante banho e aproveitar o litoral mais famoso do Espírito Santo. Para garantir esse bem estar nada melhor do saber que todas as praias do município estão próprias para o banho.

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Meio Ambiente divulga o resultado das análises de balneabilidade referente à coleta do dia de 2017, nos 13 pontos, conforme resolução 274/2000 do Conama. Estes 13 pontos foram determinados pela Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH), anteriormente responsável pela análise de balneabilidade, que atribuiu ao município a execução do serviço. Com o resultado todos os pontos foram sinalizados com placas indicativas: Ponto 1 – Praia de Meaipe – Em frente ao Hotel Gaeta (PRÓPRIO)

Ponto 2 – Praia de Bacutia – Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia (PRÓPRIO)

Ponto 3 – Praia de Peracanga – Em frente ao Ed. Monteiro Lobato (PRÓPRIO)

Ponto 4 – Praia da Areia Preta – Em frente ao Ed. Solar da Praia (PRÓPRIO)

Ponto 5 – Praia das Castanheiras – Próximo ao Siribeira Iate Clube (PRÓPRIO)

Ponto 6 – Praia dos Namorados – Em frente ao Hotel Atlântico (PRÓPRIO)

Ponto 7 – Praia da Virtudes – Em frente à praça (PRÓPRIO)

Ponto 8 – Prainha de Muquiçaba – Em frente a Rua Francisco Furtado (PRÓPRIO)

Ponto 9 – Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari (PRÓPRIO)

Ponto 10 – Praia do Morro II – Em frente ao Quioque 9 (IMPRÓPRIO)

Ponto 11 – Praia do Morro I – Em frente ao Ed. Maison Classic (PRÓPRIO)

Ponto 12 – Praia de Santa Mônica – Em frente à Rua Santa Rita (PRÓPRIO)

Ponto 13 – Praia de Setiba – Em frente ao Quiosque Alto Astral (PRÓPRIO) Quando falamos em balneabilidade, estamos falando daquele ponto analisado, ou seja, num raio de 30 a 50 metros. Além desse raio pode haver um índice completamente diferente do ponto analisado, assim, um ponto impróprio não determina que toda a praia apresente essa classificação Ações da Prefeitura já mostram resultados Em janeiro deste ano, com o início das análises pelo próprio município, o primeiro relatório em janeiro apontava 9 pontos impróprios em Guarapari e já no segundo uma redução para 5 pontos. De acordo com o último relatório, todos as praias de Guarapari encontram-se próprias para banho, havendo apenas um ponto impróprio. Assim, já é possível verificar que, com as ações de fiscalização, trabalhos de limpeza e educação ambiental, houve uma drástica redução dos pontos não próprios para banho. *com informações da Prefeitura de Guarapri