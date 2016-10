Guarapari é o 4º município mais procurada por turistas no inverno

Por Glenda Machado em 3 de outubro de 2016 / Destaque, Guarapari, Turismo

A pesquisa de fluxo turístico da baixa temporada realizada pelo Observatório do Turismo, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), revelou que o tempo médio de permanência dos turistas no Espírito Santo durante o inverno 2016 cresceu 20%, se comparado ao mesmo período de 2014. A quantidade de turistas durante a baixa temporada de 2016 foi de 455 mil.

Dos turistas entrevistados, 69% vieram ao Espírito Santo em busca de lazer, 21% visitar familiares, 8% a trabalho e o restante buscava congressos, estudos, saúde e demais atividades. A pesquisa apurou ainda que 47,7% dos turistas chegaram ao Espírito Santo de carro próprio, 25,6% de ônibus, 21% de avião, 3,1 de trem e 2,6% vieram ao Estado por outros meios. Domingos Martins foi o município mais procurado, seguido de Anchieta, Santa Teresa, Vila Velha, Guarapari, Linhares, Serra, Piúma, Aracruz, Marataízes, Itapemirim, São Mateus, Conceição da Barra e Vitória. Dos entrevistados, 21% declarou visitar o Espírito Santo pela primeira vez, 27% visitam o Espírito Santo ao menos uma vez por ano, 17% duas vezes, e 18% mais de duas vezes. O restante declarou visitar o Estado sem regularidade.

Em 2014, os turistas permaneceram em média 5,25 dias no Estado, já no inverno deste ano o tempo de permanência subiu para 6,3 dias. Os visitantes foram principalmente capixabas que somaram 42% do público, seguidos de mineiros com 35%, paulistas com 6%, cariocas com 5%, baianos com 3%, goianos com 2% e os outros 7% equivalem aos demais estados da federação e estrangeiros.

Os estrangeiros somaram 1,5% dos turistas que visitaram o Espírito Santo no período do inverno, vindos principalmente da Suíça, Alemanha e Espanha. Foram entrevistados – em parceria com o Instituto Qualitest Pesquisa e Qualificação – 1.235 turistas entre os dias 15 e 25 de julho em 14 cidades: Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A pesquisa pode ser acessada pela população por meio do site www.observatoriodoturismo.es.gov.br.

HOSPEDAGEM E RESTAURANTES – Dos entrevistados, 48,3% ficaram hospedados na casa de amigos e parentes, 24,2% se hospedaram em hotéis e pousadas, 13,6% em imóvel alugado. Em casa própria permaneceram 10,1% e 3,7% em camping. Os turistas que utilizaram os serviços de hotéis e pousadas avaliaram de forma positiva os estabelecimentos: 83,6% avaliaram a estrutura ótima ou boa, 95,2 avaliaram o atendimento como ótimo ou bom. A acessibilidade foi relacionada como ótima ou boa por 77% dos entrevistados.