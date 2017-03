Guarapari e região ganha a mais nova clínica da Samp

A operadora de planos de saúde Samp acaba de inaugurar sua mais nova unidade em Guarapari. A 10ª clínica própria da empresa vai funcionar junto ao Instituto do Rim e vai ter capacidade para atender duas mil pessoas por mês.

A Samp é a empresa que mais cresce no setor e escolheu o Instituto do Rim para fazer esta parceria. A Clínica vai funcionar em um anexo do instituto, mas de forma independente, com instalações modernas e com a qualidade já conhecida da empresa.

“O Instituto do Rim completa em abril 15 anos e temos um Centro de Especialidades aqui, agora também vai funcionar em um anexo uma moderna clinica da Samp com consultórios e ponto de venda, isso vai contribuir para melhorar o serviço de saúde da cidade e para nós é motivo de orgulho”, explicou o médico Nilson Mesquita, que também é o proprietário do Instituto do Rim.

E os médicos que atuam na cidade também têm o que comemorar principalmente aqueles que já trabalham com a Samp.

“Vejo com bons olhos a chegada da Samp em Guarapari, excelente estrutura de atendimento e pouca burocracia, além de bons produtos, a população só tem a ganhar com mais opções de atendimento de qualidade”, disse o médico Marco Bruno Burruni, ginecologista com mais de 40 anos de experiência.

A Samp trabalha com produtos diferenciados e com acesso facilitado aos clientes. Júlio Cesar Soares, gerente de vendas da Samp, explica algumas destas facilidades.

“A Samp veio para Guarapari com propósito de ficar mais próxima das suas mais de 500 empresas clientes da região e também oferecer várias opções de produtos para novos clientes, pessoa física e empresas. A partir de três pessoas – que podem ser proprietários e funcionários, a empresa já tem condições de contratar um plano de saúde. Vamos oferecer no momento uma grade que contempla as principais especialidades. A Samp tem muitos planos para investir na saúde em Guarapari”, finalizou.

A nova clínica da Samp funciona junto ao Instituto do Rim, na rua Mar do Norte, no bairro Praia do Morro. O telefone de contato é o (27) 3061-8700.