Guarapari é um dos melhores destinos para o verão segundo agência internacional de viagens

E mais uma boa notícia para o verão do município. É que Guarapari ficou entre as 18 melhores experiências para o verão, segundo a empresa internacional de viagens, Expedia.com.br. Segundo Rodrigo Costa que é editor de conteúdo do da Expedia Brasil, Guarapari foi nomeada um dos melhores destinos para se experienciar nesse verão no Brasil, especialmente por apresentar uma beleza única nos arredores, estrutura turística oferecida e ótimos comentários dos visitantes e locais. “Características como essas sobre a cidade e região podem ajudar a atrair mais locais e turistas”, disse Rodrigo.

O município foi lembrado pelo site pelo quesito diversão com o complexo Multiplace MAIS, na Praia de Meaípe, por ser um ponto de encontro do entretenimento noturno da cidade. Já nas areias, a praia Enseada Azul também foi citada por ser bastante frequentada pelos mais jovens. Para curtir um dia mais tranquilo com a família a empresa indicou a orla das praias do Morro e das Castanheiras.

Acesse o conteúdo do blog e veja o ranking das cidades (clique aqui)