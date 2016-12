Guarapari está entre os 60 municípios que devem fechar o ano no vermelho. É o que apontam os dados da nova ferramenta do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Isso porque as prefeituras programaram despesas além do previsto em receita conforme consta no portal CidadES Controle Social. Resultado? Estão com tendência de déficit no orçamento, que corresponde à diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada até o mês de agosto.

Guarapari havia R$ 70 milhões de receita arrecadada para R$ 99,62 milhões em despesas empenhadas, um déficit de 29,74. As informações fiscais e econômicas do portal são enviadas pelos próprios municípios. A pior situação seria de São Mateus, com receita de R$ 100,14 milhões para despesas na ordem de R$ 242,84 milhões, déficit de 58,76. E por último viria Marataízes. Uma receita de R$ 159,48 milhões para despesas de R$ 167,42 milhões, déficit de 4,75.

O Tribunal de Contas explica que o resultado preliminar não significa que as prefeituras vão fechar o ano deixando contas em atraso para seus sucessores, mas que provavelmente foi elaborado um orçamento não realista para o contexto de queda de receita. Isso porque a despesa empenhada não necessariamente foi um gasto, e sim a reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Caso as obras ou serviços contratados não tenham sido executados, e a despesa não tenha sido realizada, eles podem ser anulados.

A Prefeitura de Guarapari informou, por meio de nota, que “o município está sendo administrado da melhor forma possível, trabalhando para honrar seus compromissos e superar a crise econômica que afeta o país. Mesmo com este panorama, o município já garantiu o pagamento do décimo terceiro a seus servidores, que será liberado na próxima sexta-feira, dia 13/12”.

Com informações: A Gazeta