Guarapari ganha a primeira feira agroecológica do Sul do Estado

Começou a funcionar na manhã desta terça-feira (25) no ExtraCenter, a primeira feira agroecológica de Guarapari. Produtos frescos e produzidos totalmente sem o uso de agrotóxicos ou produtos químicos podem ser comprados diretamente da mão do produtor e com preços bem acessíveis para o consumidor.

A feira agroecológica faz parte de um programa da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado (Seag) para incentivar os cultivos deste tipo no Estado. “A produção agroecológica é um contraponto à produção convencional. Nela os insumos como fertilizantes, por exemplo, são totalmente livres de produtos químicos e a produção se baseia na preservação do meio ambiente e na própria recuperação da natureza”, explica o gerente de projetos da Seag, Luciano Macal Fasolo.

A feira agroecológica vai funcionar toda terça-feira no ExtraCenter de Guarapari de 9 horas às 14 horas . Além de frutas e verduras produzidas em propriedades certificadas e acreditadas, o consumidor vai comprar tudo diretamente do produtor rural, o que é uma grande vantagem, já que sem intermediários, os preços acabam ficando muito mais em conta.

“Além de um produto de qualidade superior e preços competitivos, o consumidor vai contar com um ambiente limpo e com ótima estrutura. Muitos consumidores agradeceram por mais esta opção de produto agroecológico e a aceitação de quem visitou a feira foi muito boa. Além da venda de produtos, a feira também é um espaço de difusão do conceito de agroecologia, onde a produção é viável sem que seja necessário a agressão ao meio ambiente para se chegar a este fim”, finalizou Fasolo.