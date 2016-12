Guarapari ganha novo point turístico para selfies

Por Gabriely Sant'Ana em 19 de dezembro de 2016 / Destaque, Turismo

Depois do letreiro AmorES, instalado na Praia do Morro no verão passado, chegou a vez das praias do Centro de Guarapari ganharem um ponto especial para turistas e (por que não?) moradores tirarem as famosas selfies. Foi instalado no calçadão da Praia da Areia Preta um monumento com o nome da cidade com cerca de 1,30m de altura.

Feito em material resistente na cor branca, o letreiro complementa a paisagem, que tem o Clube Siribeira à esquerda e as falésias e o Edifício Guarapari Center à direita. Segundo o Secretario de Turismo, Adriani Serpa, a ação faz parte do projeto “O Melhor Verão dos Últimos Dez Anos”. “Nosso objetivo é que façam muitas fotos aqui, divulgando literalmente o nome da cidade em suas publicações nas redes sociais”, disse.

E a iniciativa parece estar dando certo. Nos poucos minutos em que nossa reportagem esteve no local, várias pessoas pararam para fazer fotos no monumento. Uma delas foi Gisele Vieira Dias turista de Betim/MG e que veio com o marido e três filhos conhecer a cidade e passar o fim de ano. “É a primeira vez que venho na cidade e estou achando tudo lindo. E esse letreiro ficou muito bom, deu um charme especial”, afirmou.

Cuidado com o patrimônio. As nove letras estão presas a uma única estrutura metálica, presa ao chão da calçada, mas nem por isso o monumento é imune aos atos de vandalismo. No mesmo dia em que foi apresentado – este domingo (18) – já houve uma tentativa de descaracterizar o letreiro.

“Apareceu um rapaz com um prego, querendo arranhar o nome. Eu fui lá e chamei a atenção dele, que foi embora. Não é possível que a nossa população seja assim, tão descuidada com o patrimônio público”, denunciou Rogério, dono do Kiosque Areia Preta, localizado em frente ao letreiro e que já se considera “guardião” do monumento.

“Engraçado que as pessoas reclamam que não fazem nada na cidade, mas quando algo acontece reclamam, e pior, chegam a destruir. Vamos torcer para que o nome fique intacto, pois além de ser bonito é bom para a nossa promoção turística. Um monte de cidades já faz isso pelo Brasil e com muito sucesso. Por que aqui não pode dar certo?”, desafiou.