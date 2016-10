Guarapari ganha primeira escola com sistema de reaproveitamento de água

Continuando o projeto de reestruturação das escolas municipais, a prefeitura de Guarapari acaba de entregar uma nova obra, dessa vez no bairro Lagoa Funda. É a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Lúcia Sasso Bandeira, agora com capacidade para atender 650 alunos e totalmente reformada.

A grande novidade do espaço é o sistema de reaproveitamento de água de chuva, com dois reservatórios internos de 5 mil litros. O volume captado será reutilizado na limpeza das áreas da escola como o pátio e salas de aula, economizando custos. Esse é o primeiro sistema do tipo na rede de ensino.

Segundo a PMG, o investimento foi de R$ 3.066.990,21. A nova EMEIEF conta com 11 salas de aula, além de auditório, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, laboratório de informática, sala de artes e banheiros com acessibilidade.