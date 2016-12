Guarapari no top 20 dos destinos preferidos no verão

Por Glenda Machado em 22 de dezembro de 2016 / Destaque, Guarapari, Turismo

Estudo feito pelo Ministério do Turismo indica que os brasileiros pretendem utilizar a alta temporada para viajar pelo país. E Guarapari é um dos destinos preferidos pelos brasileiros, segundo ranking feito pelo Governo Federal. Em 13º lugar, Guarapari foi o único município capixaba que entrou na lista e ficou na frente de rotas turísticas famosas do norte do país.

E a estação mais quente do ano já começou por aqui. O Comtur, com apoio da secretaria de turismo, espera superar a marca de 1,2 milhão de turistas visitando a cidade, número registrado no último verão. O Secretário de Turismo e coordenador do projeto, Adriani Serpa, contou que a cidade ficou muito cheia no mês de outubro devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida e da Semana do Saco Cheio de Minas Gerais. “Isso já pode ser considerada uma prévia do que podemos esperar. Essas pessoas vão levaram a mensagem de que Guarapari está se preparando para o verão e isso incentivará a vinda de mais gente”.

De acordo com dados inéditos divulgados nesta quarta-feira (21), estima-se que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro (2016), janeiro e fevereiro de 2017. Esse número reflete um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, quando 72,8 milhões de viagens foram feitas. A expectativa é de que essas viagens movimentem R$ 100 bilhões.

“Esses números comprovam que o turismo é uma das atividades econômicas mais resistentes da economia brasileira. Mesmo em um momento complicado, onde várias outras atividades tiveram queda na participação da economia, o turismo se mantém como um importante segmento econômico, gerando emprego e renda”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

A região Sudeste é a preferida entre os viajantes, o estudo indica que cerca de 33 milhões de viagens (46% do total) devem ter como destino esta região. O Sul deve receber 25% do total de viagens do país e o Nordeste, 23%. Centro-Oeste e Norte completam o ranking das regiões, com 5% e 2% do total de viagens, respectivamente.

Os dados apontam o carro como o principal meio de transporte a ser utilizado, realizando 52,9% dos deslocamentos. O ônibus vem em seguida, com 26,7% das viagens (19,6 milhões), e em terceiro lugar, o avião (8,1%). O ministro também falou sobre as expectativas do ministério para 2017, com a elaboração de medidas para impulsionar o turismo e desburocratizar o setor. Outra preocupação diz respeito ao orçamento para a Pasta. “O objetivo é conseguir aumentar o orçamento de 2017 para as ações de promoção nacional e internacional, além também de finalizar importantes obras de infraestrutura turística”, anunciou o ministro.

