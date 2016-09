Guarapari pode receber o primeiro cruzeiro ainda neste ano

Agora falta pouco para que Guarapari possa fazer parte da rota de cruzeiros. Após receber a visita do presidente da CLIA-ABREMAR (Cruise Lines International Association / Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos) Marco Ferraz, ontem foi a vez da diretora Operacional da MSC Cruzeiros e Coordenadora da Clia, Márcia Leite. O primeiro está previsto para atracar em dezembro deste ano. Seria um teste e se tudo der certo, a cidade vai receber de 10 a 15 cruzeiros na alta temporada de 2017/2018.



Eles estiveram na cidade no dia 13 de julho e agora voltaram para uma visita técnica. Eles foram recebidos pelos secretários Municipais de Turismo, Adriani Serpa, e de Meio Ambiente, Jéssica Martins. A convite do Léo da Escuna Indiana, primeiro fizeram um passeio de escuna pelo Canal de Guarapari e até o Morro da Pescaria. Depois, foram saborear a tradicional moqueca capixaba no Restaurante Gaeta. O objetivo foi colher informações técnicas sobre Guarapari.

“Estou levando muitas informações, vou buscar mais detalhes sobre Guarapari. Como velocidade do vento, profundidade do mar, para serem encaminhadas ao capitão. Se necessário, ele também fará uma visita técnica a Guarapari. Também estamos colhendo as necessidades da cidade para receber os cruzeiros”, disse Márcia. Marco Ferraz ainda explica que “se trata de um processo a ser construído por etapas e estamos vencendo cada uma delas”.

Cada embarcação traz 1.800 tripulantes e 4.800 passageiros. Em média, cada um gasta em torno de R$ 438,33. Serão 72 mil turistas circulando entre os meses de novembro a dezembro, com uma movimentação de R$ 31.559.760,00. É o que aponta pesquisas da empresa que está de olho em Guarapari.

