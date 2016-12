Guarapari pode ser afetada com redução de água nesta terça-feira (20)

Uma ocorrência emergencial provocou a redução da vazão de água para distribuição, em Guarapari. De acordo com a Cesan, os reparos estão sendo feitos pela equipe técnica e a previsão é que o abastecimento seja normalizado ainda nesta terça-feira (20), a partir das 20h.

A população poderá ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. “É muito importante que a população economize e use a água de forma racional. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115”, disse a equipe da Cesan em nota.

Bairros que podem ser afetados caso o morador não tenha caixa d’água adequada:

Adalberto S. Nader, Aeroporto, Aldeia da Praia, Balneário Jacunem, Bela Vista, Camurugi, Centro, Coroado, Europa, Ilhas Verdes, Ipiranga, Itapebussu, Jabaraí, Jardim Boa Vista, Jardim Santa Rosa, Kubistchek, Lagoa Funda, Lameirão, Loteamento Kinkas Duarte, Marinha, Maxinda, Morada da praia, Morro do Raspado, Muquiçaba, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Olaria, Parque Areia Preta, Perocão, Por do Sol, Portal, Praia do Morro, Praia do Riacho, Santa Margarida, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Rosa, São Gabriel, São João, São José, São Judas Tadeu, Sol Nascente, Tartaruga, Vargem Nova, Várzea Nova, Belo Horizonte, Condados de Meaípe, Enseada Azul, Enseada Verde, Meaípe, Nova Guarapari, Porto Grande, Elza Nader, Parque Santa Mônica, Pontal Santa Mônica, Santa Mônica, Setiba, Una.