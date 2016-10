Guarapari pode ter ônibus de hora em hora para o Aeroporto de Vitória no verão

Guarapari pode ter ônibus de hora e hora para o Aeroporto de Vitória no verão. É o que pede a Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG). Há seis meses, a entidade solicitou o reforço da linha Ipiranga x Aeroporto de Vitória à Secretaria Estadual de Turismo (Setur). Também enviou ofício à empresa responsável pela linha, a viação Alvorada. Além da expansão nos horários, ainda reivindica que o itinerário passe pela Praia do Morro.

Hoje, ele sai de Guarapari em dois horários: 8h10 e 14h50. Já de Vitória, sai às 9h50 e 16h30. “Há dois anos pedimos a linha e conseguimos. Agora precisamos de mais horários e expandir o itinerário para atender melhor os turistas. O ônibus tem que passar pela Praia do Morro. É o bairro com maior fluxo de turistas. E seria interessante que parasse dentro do Aeroporto. Hoje, ele para no ponto de ônibus próximo ao terminal”, explica o presidente da AHTG, Renato Andrade.

Segundo a empresa, só depende de autorização do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES). “Recebemos o ofício da associação e vamos formalizar o pedido no órgão responsável pelas linhas intermunicipais que é o DER-ES. A Alvorada tem o interesse em investir na linha e melhorar o atendimento aos usuários. O DER-ES autorizando, é possível começar o reforço já neste verão”, informou a assessoria de comunicação da viação.

Com a mudança, haverá um reajuste no valor da tarifa. Hoje, a passagem custa R$ 19,60. “Não temos esse valor, mas como a tarifa é calculada em cima do quilômetro rodado, com o aumento do itinerário, que passaria pela Praia do Morro, consequentemente, haveria reajuste”, adianta a empresa.

A Secretaria de Estado de Turismo disse que está à disposição para se reunir com a associação e com os empresários para discutir a demanda. Ainda ressaltou que além desses ônibus diretos, atualmente existem ônibus de hora em hora diariamente saindo da Rodoviária de Vitória para Guarapari.

“O secretário Estado de Turismo, José Sales Filho, já se reuniu com os novos proprietários da Viação Alvorada, que opera a linha. De acordo com Sales a empresa já adquiriu novos veículos e pretende expandir a linha, porém precisa que essa demanda seja comunicada para que o plano de ação seja executado. Além disso o secretário também irá se reunir com o aeroporto para tratar dessa questão”, informou a assessoria de comunicação da Setur.

A Prefeitura de Guarapari também informou que o órgão regulador é o DER-ES. “Conforme lei estadual, o DER-ES é quem regula o serviço e que deve autorizar a ampliação com anuência da prefeitura, já que as vias são exclusivamente municipais”, enfatizou o secretário Municipal de Fiscalização, Danilo Bastos.

Rodoviária diz que linha é ilegal

Nem todos são à favor da expansão. Se por um lado, os hoteleiros pedem o reforço visando fomentar o turismo. Por outro, os empresários que têm a concessão do terminal rodoviário são contra. Isso porque segundo eles, a linha é ilegal e fere o contrato firmado entre a prefeitura e a rodoviária em 2011.

“Qualquer intenção de implantar linhas intermunicipais que não sejam de embarque e desembarque exclusivo no Rodoshopping Guarapari fere a cláusula do contrato de concessão 147/2011 que determina a exclusividade de embarque e desembarques no terminal, podendo causar eventual indenização à concessionária e prejuízo aos cofres do município. É dever do gestor municipal tomar providências para evitar problemas futuros”, conta um dos proprietários, Lucas Nicchio.

O Folha da Cidade entrou em contato com a empresa que ganhou a licitação do transporte coletivo municipal, a Lorenzutti. Mas até o final desta reportagem não conseguiu contato telefônico nem houve retorno das chamadas.