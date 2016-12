Guarapari recebe 150 novos policiais no verão

Por Glenda Machado em 27 de dezembro de 2016 / Destaque, Segurança

O balneário de Guarapari receberá aproximadamente 150 policiais que farão o policiamento diário, além do patrulhamento ostensivo já realizado pelo 10º Batalhão em pleno verão. As ações de abordagens aos ônibus na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) continuarão com reforço no período das datas festivas. A proposta é dar mais tranquilidade para os usuários do transporte coletivo.

O DPM da região de Village do Sol foi idealizado e planejado pelo Comando para atender às regiões mais distantes da 3ª Companhia e da própria Unidade. “A região norte do município possui suas peculiaridades e demandas com relação à segurança pública. Por isso, a inauguração desse Destacamento é de grande importância para atender à comunidade, fazendo a Polícia Militar ainda mais presente no extremo norte de Guarapari”, destacou o tenente coronel Ronaldo Mutz.

A Operação contará ainda com policiamento realizado por escalas extras e militares também de prontidão nas áreas administrativas. É importante lembrar que os balneários receberão atenção especial, mas as áreas do entorno continuarão a receber patrulhamento e ações táticas, como operações e ações de abordagem. O policiamento será realizado, com militares a pé, em bicicletas, motos, viaturas e cavalo, além das ações táticas.