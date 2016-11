Guarapari recebe Balada Santa no último dia do ano

Por Marcos Siqueira em 28 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Quem disse que religião e balada não combinam? O grupo Jovens Unidos Buscando a Esperança em Cristo (JUBEC), da Igreja Católica Bom Jesus, de Camurugi, quer mostrar que a festa pode ser usada para evangelizar a juventude. Por isso, no dia 30 de dezembro, pertinho do ano novo, vai ser dia de curtir a Balada Santa. O evento será na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB Guarapari).

Segundo a organizadora do evento, Marcela Gomes, a ideia de realizar a balada é lembrar que as pessoas que frequentam a igreja também podem se divertir. “A Igreja é viva e o Espírito Santo se renova. Precisamos falar a linguagem do jovem para que eles tenham um encontro com Jesus. Precisamos dar opções de diversão para eles e essa balada vai ser uma boa oportunidade. Venha se encontrar com o senhor na balada”, convidou.

Apesar de estar sendo realizado por um grupo católico, o evento é aberto para todas as pessoas, independente de religião. O agito musical ficará por conta do Dj Jefferson Prado. “Vai rolar hits católicos e música gospel de vários ritmos vibrantes para animar a galera, além de muita iluminação e som alto”, destacou o Dj.

Quem quiser se arriscar mandando um passinho já pode se inscrever pelo telefone 99619-8836. As melhores apresentações ganharão prêmios, como troféu e camisa personalizada.

Os ingressos já estão à venda na loja Ponto da Fé, que fica na Rua do Trabalho (Centro), e pelos integrantes dos grupos de jovens JUBEC e Jovens Unidos Buscando a Esperança em Cristo (JUSA). O primeiro lote custa R$ 10,00, já o segundo, que será vendido a partir do dia 1º de dezembro, custa R$ 15,00. Crianças até 10 anos não pagam, mas precisam estar acompanhadas dos pais. Mais informações sobre como adquirir os ingressos podem ser obtidas no telefone 99619-8836.