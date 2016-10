Guarapari recebe etapa do Circuito Estadual de Bodyboarding

Por Glenda Machado em 31 de outubro de 2016 / Destaque, Esporte

O Circuito Estadual de Bodyboarding desembarca em Guarapari, no pico da Praia do Morro, neste fim de semana. A Copa COB de Bodyboarding Open vai contar pontos pela etapa do Circuito Estadual e com a previsão de boas ondas, o evento que acontece entre os dias 5 e 6 de novembro a partir das 8h vai contribuir para o fomento do esporte local e tem o objetivo de trazer a consciência ambiental. São esperados atletas de outras cidades e estados que competem a nível nacional.

“O evento vai contar com atletas que disputam competições nacionais, o que traz prestígio para a nossa competição. Guarapari já foi palco de grandes competições e queremos que isso volte. Além da copa, vamos fazer um trabalho de conscientização com os participantes, promovendo disputas para as equipes que recolherem mais lixo na praia. Temos que preservar o nosso patrimônio natural e esse é um dos nossos principais objetivos”, disse um dos organizadores do evento, Rogério Norbim.

O prazo máximo para inscrições vai até quarta-feira (02/11), dois dias antes do evento acontecer. Devido a grande procura, a organização alerta para que os atletas não deixem para o último dia, caso contrário é grande a chance de não encontrarem vagas.

Além de show na água, o público guarapariense poderá acompanhar o evento e se envolver com o esporte. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na MTM Sports, no bairro Muquiçaba e Pro Master em Vila Velha. O depósito bancário deve ser feito em nome de Wendel Lopes de Paula Caixa Econômica Federal – Ag. 4192 / Conta Poupança: 8380-0

As inscrições variam de R$40, R$50 e R$60. Já a premiação conta com pranchas, troféus e kits de roupas distribuídos para os quatro primeiros de cada categoria de acordo com a seleção feita pelos organizadores. Esse projeto foi idealizado pelas associações em parceria com a FEBBEES.



Confira as categorias que entram na disputa:



– OPEN MASCULINO: 24 vagas

– OPEN FEMININO: 8 vagas

– MASTER: 16

– SUB.18: 16 vagas

– SUB.16: 16 vagas

– SUB.14: 16 vagas

– ESTREANTE MASC: 16 vagas

– ESTREANTE FEMININO: 8 vagas

– GROMMETS: 16 vagas