Guarapari recebe torneio amador de Futevôlei neste fim de semana

Por Glenda Machado em 16 de janeiro de 2017

O esporte do verão vai invadir sua praia, ou melhor, a sua quadra. É que no próximo domingo (22), acontece na quadra de areia da Associação Salvamar, em Perocão, o 1º Torneio de Futevôlei à partir das 9h. O campeonato tem caráter amador e qualquer pessoa pode participar. A organização premiará os vencedores com troféus e medalhas.

O público que comparecer poderá usufruir do conforto e da praticidade da estrutura montada. Praça de alimentação, arquibancadas, além de equipe médica para eventuais emergências. De acordo com um dos organizadores, Vinicio Norbin, o objetivo do Circuito é fomentar ainda mais a prática que tem crescido no município, fazendo parte do calendário anual de eventos da cidade. “Vamos levar entretenimento para os amantes do futevôlei, difundindo as práticas saudáveis e o bem-estar, que são virtudes do esporte”, disse Norbin.

Se você quer participar, ainda dá tempo. As inscrições para a competição estão sendo feitas na sede da Associação Salvamar até o dia 20 de janeiro ou pelo telefone (27) 99907-3769. O evento conta com o apoio do Jornal Folha da Cidade e da HM Propaganda.

Origem do esporte

O futevôlei tem sua origem no Rio de Janeiro na década de 60. Em menos de 20 anos, já são mais de um milhão de praticantes de todas as classes sociais, sendo que 75% dos jogadores encontram-se no Brasil. Espanha, Estados Unidos, Austrália e França também são grandes nomes do esporte.

Serviço

1º Torneio Salvamar Amador de Futevôlei

Dia: 22/01/2017

Horário: 9h

Local: Quadra de areia da Associação Salvamar – Av. Valdir Vieira da Conceição, nº 180, Perocão.