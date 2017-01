Guarapari sedia encontro sobre depressão em adolescentes e jovens

Mais de 21% dos brasileiros de 14 a 25 anos têm sintomas indicativos de depressão. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior e passa de 28%, segundo dados do 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), divulgado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É justamente a depressão juvenil o tema do 7º Encontro sobre Depressão, que será realizado em Guarapari no próximo domingo (22). O evento, que acontece na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, é dividido em dois módulos. O primeiro, pela parte da manhã, discutirá o tema “Depressão nos jovens: um assunto para a família. À tarde, o módulo 2 leva o título “Seja feliz ainda hoje”. Os palestrantes serão os psicanalistas Aloísio Silva, Natache Fiel e João Rocha, este último convidado do Rio de Janeiro. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo endereço: aloisiosilva.com.br/inscricoesabertas

7º Encontro sobre Depressão

Domingo 22/01, das 9h às 19 horas Módulo 1: 9h às 12h Módulo 2: 15h às 19h Local: Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas – Rua Guaçuí, 08, Praia do Riacho (próximo ao Trevo de Kubitschek) Almoço opcional, com valor de R$ 20,00 Mais informações: 3261.7039 ou Whatsapp 27 9 8831.6295

Sinais da depressão

Vários comportamentos relacionados à depressão podem ocorrer em algum momento da adolescência. Por isso, os especialistas esclarecem que é preciso considerar a intensidade e a frequência desses sinais e analisá-los dentro de um contexto mais amplo, avaliando o estado geral do adolescente. Saiba mais sobre eles: 1 – Humor depressivo 2 – Apatia 3 – Isolamento social 4 – Irritabilidade e instabilidade 5 – Alteração do ritmo de sono 6 – Alteração no apetite 7 – Dificuldade de concentração 8 – Uso de drogas 9 – Automutilação 10 – Comportamento de risco 11 – Pensamentos suicidas