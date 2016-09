Guarapari tem dois times no campeonato estadual de futebol 7

Clube Atlético Guarapari e Premium F.C. Esses são os dois times da cidade que estão fazendo história na modalidade esportiva futebol 7. O primeiro já está entre os oito melhores do estado em três anos de trajetória. O outro começou com uma brincadeira entre amigos e hoje é o campeão municipal de Guarapari. Mas o que os dois querem agora é ganhar o XII Campeonato Estadual Ícone Futebol 7 Série A.

A competição começou no dia 30 de agosto e segue até 5 de novembro. São 12 times ao todo divididos em quatro grupos. O Premium estreou no dia 3 de setembro contra Juventus Nova Almeida. E começou bem, ganhando de 7 a 5. Já o Clube Atlético vai jogar no dia 10 de setembro contra AC Profis JC 7.

O Clube Atlético foi o primeiro time da cidade a se filiar à Federação de Futebol 7 do Espírito Santo. Além de ser o pioneiro no brasileiro tendo como presidente e técnico o ex-jogador profissional Richard Pierre, mais conhecido como Pivô. E foi justamente ele quem incentivou o Premiun. O time entrou no cenário profissional em 2015. Filou-se à Federação. Participou do Campeonato Série B. E hoje chegou ao Capixabão da Série A.

Neste ano também já conquistou o título de vice-campeão invicto no Campeonato Metropolitano. Perdeu apenas a final nos shoot-out, os pênaltis da modalidade. São 25 jogadores, além do presidente Vinícius Guimarães, o vice Felipe Coelho, o técnico Joel Júnior e o preparador físico Eron Melo.

Já o Clube Atlético conta com 30 jogadores, além o treinador Alex, o massagista João Vyctor e o diretor Juninho. Além do Premiun, outros times também estão seguindo os passos do pioneiro na modalidade. Hoje, Guarapari tem mais três times filiados à federação: Brutos F7, Mercurial United F7 e Sporting Guarapari F7. Agora é ficar no torcida!

Próximos jogos:

10/09 às 14h00 – Jardim Camburi (Vitória) – AC Profis JC 7 x C.A. Guarapari F7

17/09 às 15h30 – Tartaruga (Guarapari) – Premiun FC x EC Fortaleza/Colatina

17/09 às 17h – Arena Q.Golaço (Guarapari) – C.A. Guarapari F7 x Os Bernardos

24/09 às 15h30 – Tartaruga (Guarapari) – Premiun FC x Juventus Nova Almeida

08/10 às 17h – Arena Q.Golaço (Guarapari) – C.A. Guarapari F7 x AC Profis JC 7

15/10 às 15h30 – Gauchão Cariacica (Cariacica) – Os Bernardos x C.A. Guarapari F7

15/10 às 15H30 – Bom de Bola (Colatina) – Premiun F.C. x E.C. Fortaleza/Colatina