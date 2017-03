Guarapari tem que construir píer para receber cruzeiros ainda este ano

Por Glenda Machado em 27 de março de 2017 / Destaque, Turismo

Anunciada pela prefeitura em 2016, como uma nova fonte de renda e turismo a vinda dos cruzeiros depende de uma coisa: a instalação de um píer. A previsão é que a construção e montagem da obra seja iniciada até o mês de julho. O píer ficará localizado no Parque Municipal do Morro da Pescaria, na Praia do Morro.

O projeto é fruto de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) entre o Ministério Público Federal e o Condomínio Aldeia.

Autorizado em 2015, o empreendimento já foi aprovado e o píer adquirido junto a uma empresa especializada. Segundo explicou

a secretária de Meio Ambiente Tereza Cristina, o município só aguarda a liberação ambiental junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e a Capitania dos Portos para o inicio das obras. A passarela terá 12 metros de comprimento por 9 metros de largura. O secretário de Turismo Miguel Agrizzi informou que a empresa responsável pelo projeto é a “Píer Brasil”, especialista em pieres e flutuantes de concreto pré-moldados.

“Nosso píer é um sonho antigo do município de Guarapari. E nosso principal objetivo é realizar operações envolvendo o turismo, principalmente relacionados ao atracamento de cruzeiros. Claro, com toda estrutura necessária para atender aos turistas com qualidade. E que apesar da lentidão dos trâmites legais, tudo está sendo realizado com responsabilidade ambiental e social.Mas a previsão é que o píer seja inaugurado até o fim do ano”, ressaltou Agrizzi.

O Secretário ainda afirmou que a obra irá auxiliar na divulgação não só das belezas naturais de Guarapari, como dos pontos turísticos de todo o Espírito Santo.”O fluxo de turistas deve acarretar geração de empregos e uma maior movimentação comercial. E para isso, o município terá toda estrutura envolvendo restaurantes, pesca esportiva, scunas e rotas abrangendo o litoral e a Região Serrana do Estado”.

Para se firmar como rota turística durante a temporada de cruzeiros, que normalmente começa em novembro e segue até o mês de abril, o município de Guarapari já realiza reuniões com importantes agências especializadas neste tipo de turismo.