Guarapari têm uma das multas mais caras para quem desperdiça água

10 de outubro de 2016

672 reais é o valor que pode sair do bolso de quem tem a prática de trocar água da piscina constantemente, ou lavar calçadas “como se não houvesse amanhã”. Aliás, essas duas são as infrações que lideram o ranking de desperdício no município. Quase um ano depois de uma das piores estiagens do Espírito Santo, algumas prefeituras passaram a fiscalizar e multar moradores por desperdício de água. Entre as 16 cidades do Estado que aplicam multa, Guarapari é o terceiro município que têm o valor mais alto.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Guarapari, desde janeiro de 2015 a prefeitura definiu medidas, através do Decreto nº 046/2015, para enfrentar a crise hídrica, inclusive com punição para o desperdício de água. O decreto continua vigente até os dias atuais e a fiscalização continua exercendo seu papel e atendendo as denúncias de desperdício. Mas será que funciona?

Guarapari já aplicou 28 multas desde a publicação do decreto. Número considerado pequeno para quem vê o desperdício todos os dias. Segundo a dona de casa Suelena Peres Vieira, a fiscalização deveria ser maior. “Sempre faço denúncia quando vejo alguma situação aqui no bairro. Às vezes ligo até de outro número para mostrar que realmente o problema está incomodando. Acho que deveria ter mais fiscalização do poder público. A gente vê muita gente lavando calçada. Também falta consciência na hora de usar água”, lamentou.

A Prefeitura ainda afirma que como uma das medidas de fiscalização, os estabelecimentos comerciais especializados em lavagem de veículos foram notificados a utilizar água subterrânea em seu processo e principalmente devem implantar sistema de reuso. Um alerta para quem tem um estabelecimento e ainda não está de acordo com a lei.

E você? Já fez a sua parte? Se você quer fazer uma denúncia os telefones de contato são: 3262-9335 ou 3362-9423. A Secretaria de Meio ambiente também disponibiliza o e-mail sema@guarapari.es.gov.br.