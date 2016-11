Guarapari terá queima de fogos em cinco praias no réveillon

Já começou a contagem regressiva para a virada do ano. E Guarapari terá novidades na programação. Cinco praias terão queima de fogos no réveillon 2016/2017. Além da Praia do Morro, Centro, Nova Guarapari e Santa Mônica, o show pirotécnico foi expandido também para a orla de Setiba.

“No ano passado, incluímos Santa Mônica. A ideia é que todo ano a gente consiga acrescentar mais uma orla na tentativa de criar nos moradores e visitantes, o hábito de permanência na praia onde mora ou está hospedado. O objetivo maior é melhorar o fluxo no trânsito das principais orlas além de oferecer mais atrações”, disse o secretário de Turismo, Adriani Serpa.

Na Praia do Morro serão 15 minutos de fogos. No Centro, o show vai durar 10 minutos. E nas demais orlas, cerca de 5 minutos. O secretário ainda explica que a prefeitura não faz a queima de fogos em Meaípe, porque é realizada pela boate Multiplace Mais. “Assim como em Nova Guarapari era feira por um grupo de amigos. O município só assumiu em 2013, quando eles pararam e fomos acionados pela Associação de Moradores da Enseada Azul”.

A programação ainda conta com show gratuito na Praia do Morro. A festa vai começar às 21h no dia 31 de dezembro com a banda Comichão na Praça da Paz. É o mesmo grupo que tocou na abertura oficial do verão em outubro. “A diferença neste ano é que não será trio elétrico na areia da praia, vamos montar um palco na praça”, conta o secretário. Lembrando que a queima de fogos começa à meia-noite.