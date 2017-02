Guarapari: terceiro dia sem policiamento e população apreensiva

No terceiro dia sem policiamento ostensivo nas ruas de Guarapari, o que se viu foram ruas desertas comércios e escolas fechados e muita apreensão nos rostos dos moradores da cidade. Na delegacia da cidade, pelo menos 40 ocorrências de roubo a pessoas em via pública foram feitas pelas vítimas. E com a chegada da noite os moradores ficam mais apreensivos.

Durante todo o dia, policiais civis das Delegacias de Crimes Contra a Vida e Patrimonial fizeram incursões pela cidade em busca dos autores dos crimes da noite anterior. Enquanto isso, vários comerciantes colocavam tapumes nas frentes das lojas para evitar que seus negócios sejam depredados com o começo da noite.

Por causa dos 62 homicídios registrados em todo o Estado desde que a polícia parou de fazer o patrulhamento por causa dos protestos em frente aos batalhões, o Departamento Médico Legal chegou em sua capacidade máxima e já não havia, na tarde de hoje, espaço para armazenar os corpos, por isso o homem que foi morto na noite de ontem na cidade durantes os saques está ainda na Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari.

Sem perspectiva de fim dos protestos, a prefeitura de Guarapari e Anchieta já adiantaram que amanhã as escolas municipais continuarão fechadas, assim como as unidades de saúde. A UPA de Guarapari continua atendendo apenas casos de urgência e emergência por causa da insegurança e da falta de funcionários, já que muitos não foram trabalhar por falta de condução ou por medo de se tornarem vítimas dos bandidos que andam à vontade pela cidade.

A delegada chefe da 5ª Delegacia Regional (Guarapari), Maria da Glória, informou na manhã de hoje que o plantão continua funcionando 24 horas na Praia do Morro e que os moradores vítimas de algum tipo de crime devem procurar fazer o boletim de ocorrência até mesmo para que a polícia saiba qual é a real situação da criminalidade no município. A delegada orientou também que os moradores só saiam de casa quando for estritamente necessário e evitem usar objetos de valor que possam chamar a atenção dos bandidos.