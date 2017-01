Guarapari teve maior saldo negativo de vagas de emprego entre as cidades capixabas

Guarapari teve o maior saldo negativo na proporção de empregos formais entre janeiro e novembro de 2016, comparado com as outras cidades capixabas.

Os dados foram anunciados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quinta-feira (29). No período, as empresas do município contrataram 5.826 trabalhadores e dispensaram 7.576, com um saldo negativo de 1.750 vagas (- 8,93%).

No resultado total, o Espirito Santo também registrou saldo negativo. Foram criados 231.085 empregos enquanto 256.488 foram extintos, representando um déficit de 25.403 postos de trabalho (-3,89%), aponta o Caged.

O comércio, com um saldo positivo de 498 vagas, e a agropecuária, com 63, foram os setores que tiveram aumento no número de vagas formais em novembro, enquanto a construção civil e serviços foram os que mais perderam (1.120 e 1.079, respectivamente). O levantamento mostra que em novembro houve aumento no número de vagas em três dos 21 municípios do estado com mais de 30 mil habitantes.

Já o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse acreditar na recuperação do nível de emprego no estado. “No ano que vem, temos certeza de que os números serão melhores, para que os trabalhadores possam ter ocupação e renda e garantir o sustento de suas famílias e o crescimento do país”, disse o ministro.