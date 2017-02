Guarapari vai receber mais 80 PM’s e reforço do Exército para o Carnaval

A prefeitura de Guarapari se reuniu na tarde desta quarta-feira com os responsáveis pela segurança pública do município para discutir os detalhes para o Carnaval 2017 na cidade. Exército, Polícia Civil e Polícia Militar participaram da reunião, assim como representantes da hotelaria estadual e comércio local.

Na reunião ficou acertado que a Guarapari vai receber pelo menos mais 80 policiais militares durante o fim de semana que ficarão até a terça-feira de Carnaval. “Além dos nossos efetivos que já estão nas ruas, receberemos mais 80 policiais militares para reforçar a segurança na cidade como ocorre todo o ano nesta época. Vamos tentar trazer também mais viaturas de Vitória para dar mais mobilidade à tropa. Hoje contamos com cinco, mas vamos procurar aumentar mais o efetivo motorizado”, explicou o tenente-coronel Pessanha, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar (Guarapari).

Para reforçar os 86 soldados do Exército que estão estacionados na cidade, nesta quinta-feira o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, vai para Vitória se reunir com o general do Exército responsável pelas tropas no Estado para tentar aumentar o efetivo na cidade, assim como mais viaturas, também para dar mais mobilidade no caso de ocorrências em andamento.

“Nós estamos planejando este Carnaval de Guarapari por duas semanas. Não foi uma coisa feita de última hora. Já me reuni com o general por duas vezes, para conversar sobre isso e amanhã nos reuniremos novamente”, explicou Magalhães.

Sobre se os visitantes podem vir tranquilos ao virem para Guarapari durante o Carnaval, o prefeito disse o seguinte: “Em outros tempos nós tínhamos em Guarapari cerca de quase 300 policiais no período de Carnaval. Se nós vamos ter este contingente novamente, por que se preocupar com isso. Acho que a polícia tem a sua estrutura, tem a sua inteligência, tem a capacidade para resolver estas coisas. A gestão pública esta fazendo tudo para que isto seja feito no tempo certo. Eu estou otimista de que vai ser um excelente Carnaval”, finalizou o prefeito.