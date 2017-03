Guarapari vira foco de estudo científico em alto mar

Por Glenda Machado em 30 de março de 2017 / Destaque, Turismo

Uma equipe da Universidade Federal de Paraná (UFP), liderada pelo Dr. Roberto Berlinck, desembarcou em Guarapari para realizar estudos científicos nas ilhas, recifes e naufrágios. Ao todo são nove pesquisadores.

Nesta quinta-feira (30) acontece a quarta expedição exploratória com mergulhos nas Ilhas Rasas para reconhecimento da biodiversidade focada em esponjas, ascídias e briozoários.As expedições continuarão até amanhã no barco Rei dos Atlantes que está dando suporte e guiando os cientistas em todas as saídas.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Guarapari essa é uma ótima forma de expor o município de uma forma positiva. “Achamos o assunto bem interessante, pois temos excelente potencial de mergulho e esse estudo poderá abrir novos leques e divulgar ainda mais Guarapari nesse contexto”, disse em nota.