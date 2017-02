Guarapari volta a vacinar contra Febre Amarela

Com o tumulto dos últimos por conta da falta da segurança nas ruas de todo o Espírito Santo, o medo da febre amarela acabou ficando em segundo plano. Mas agora o assunto volta à cabeça da população e muitos já começam a procurar os postos de saúde em busca de uma vacina.

Em Guarapari, com a reabertura das unidades de saúde, a vacinação também recomeçou. O movimento hoje na Unidade de Saúde Roberto Calmon, no Centro, que é onde estão disponibilizadas as vacinas, foi pequeno, mas com a retomada das atividades do dia a dia da população, a expectativa é de que a procura aumente.

Muitos moradores que haviam agendado a vacina para a semana passada foram hoje procurou o posto. Por uma questão de organização, a prefeitura está disponibilizando cem senhas para a vacinação, mas avisou que já está tomando providências para melhorar o atendimento, mas tudo dentro dos parâmetros do Programa Nacional de Imunização.

Veja o que diz a prefeitura sobre a vacinação em Guarapari:

“Mesmo Guarapari não sendo considerada uma região endêmica o município tem contato com o apoio do Governo Estadual com o envio semanal de lotes de vacinas que no momento estão sendo concentradas na Unidade Roberto Calmon, no Centro, e Centro Municipal de Saúde, em Muquiçaba. Por questão de ordenamento, diariamente, a partir das 8h, são distribuídas 100 senhas para as vacinas contra a febre amarela, levando em consideração os critérios do Ministério da Saúde.