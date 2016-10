Guarapari voto a voto: Veja quem venceu em cada bairro

Por Marcos Siqueira em 7 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

No último domingo (2) eleitores de diversas cidades brasileiras foram às urnas para escolher os representantes que comandarão os municípios nos próximos quatro anos. Em Guarapari a votação para prefeito foi decidida com uma diferença de 154 votos entre o primeiro e o segundo colocado, dando a vitória para o atual deputado estadual Edson Magalhães (PSD). Ele recebeu 44,86% dos votos válidos, já Carlos Von (PSDB) teve 44,62%. Como Guarapari possui menos de 200 mil eleitores, não foi necessário a realização de 2º turno.

Com os dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, separamos os votos de todos os bairros. Como no resultado geral, a disputa em quase todos eles ficou entre PSD e PSDB. A votação foi tão apertada, que apesar da vitória de Edson no total geral de votos, Von venceu em 26 localidades contra 25 do oponente.

Em Bela Vista e Todos os Santos, Edson teve mais que o dobro de votos do tucano. Já em Porto Grande e Bahia Nova a situação se inverteu, dando a Von resultados superiores.

Em Muquiçaba, Ipiranga e Praia do Morro e Centro, bairros com maior número de eleitores, Carlos Von Foi o preferido. O único empate aconteceu em Cabeça Quebrada: 53 votos para cada. Já em Palmeiras, a vitória ficou com Manoel da Ki-Delícia que obteve 31 votos, seguido de Von com 30 e Edson com 11.

Confira quem venceu em todos os bairros de Guarapari.