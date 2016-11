Guarapariense faz esculturas gigantes na Praia do Morro

Um artista guarapariense está mudando a paisagem das areias da praia do morro. Com muita criatividade, Josimar da Silva Pedro leva a sério a brincadeira mais tradicional da praia: Fazer castelos de areia. E ele não se contenta só com castelos. Josimar transforma os minúsculos grãos em grandes animais, carros, motocicletas e até um polvo.

O que vem à cabeça ganha forma como uma grande pintura que tem o privilégio de ter o mar como moldura. Segundo o artista, esse é o 3º ano de trabalho. Além das esculturas ele ganha a vida como pintor automotivo e no verão incrementa a paisagem da cidade. “Meu objetivo é fazer a diferença. Os turistas gostam porque é mais uma opção de cartão postal para tirar foto.”

As obras de arte ficam na Avenida Beira Mar, próximo à lanchonete Hamburgão. Josimar também costuma fazer suas obras na Praia das Castanheiras.