Guarapariense lidera ranking do Circuito Carioca de Bodyboard

Por Glenda Machado em 19 de outubro de 2016 / Destaque, Esporte

Altas ondas, sol, praia lotada e aquele show de bodyboarding protagonizados pelos melhores atletas lotaram a praia de Costa Azul, em Rio das Ostras. Assim foi a 3ª Etapa do Circuito Estadual de Bodyboarding que aconteceu no último final de semana, 15 e 16 de Outubro. E quem deu show no meio das cariocas foi a Guarapariense, Nivea Borghi. O público acompanhou disputas eletrizantes, viradas sensacionais nos últimos segundos, manobras radicais que arrancaram excelentes notas dos juízes.

Nívea Borghi e Victória Moraes estavam empatadas na liderança. No entanto, alheia a essa disputa, a riostrense Kamila Silva levou a primeira colocação. A segunda colocada foi a Nívea que agora é a líder do ranking. Victória Moraes foi a terceira colocada e segue apenas 130 pontos atrás no ranking. Fechando o pódio ficou a cabo-friense Izabel Fonseca.

E a garota de Guarapari deixou o seu recado. Ao final da competição ela sagrou-se vice-campeã na categoria Open. “Finalizo minha participação no Subway Rio das Ostras Bodyboarding Pro, válida pela 3ª etapa do circuito carioca com o vice campeonato e sigo liderando o ranking carioca”, disse a surfista.

A próxima etapa do Circuito Estadual está marcada para Itacoatiara, Niterói. O evento ainda não está confirmado e a Federação anunciará na próxima semana a confirmação do evento, um dos mais esperados pelos atletas devido a qualidade das ondas que geralmente quebram na praia de Niterói.