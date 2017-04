Guaraparienses se destacam no Regional Sudeste de Xadrez

Por Glenda Machado em 18 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

E a competição de xadrez que aconteceu no último fim de semana garantiu passaporte direto para a final do Campeonato Brasileiro Absoluto 2017. Além de receber participantes de vários destinos durante o Regional Sudeste, nos dias 14, 15 e 16 de abril, o campeonato foi uma oportunidade de movimentar o turismo em Guarapari.

De acordo com o organizador Claudio Ferreira, o evento reuniu enxadristas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. “Os competidores ficaram concentrados no Hotel Porto do Sol, mas também tiveram a oportunidade de conhecer a cidade. Levamos mais de 70 pessoas para comer uma bela moqueca capixaba no Gaeta e alguns prestigiaram o show do Zé Ramalho”, disse.

Além disso, a competição contou com a participação especial do Mestre Internacional do uruguaio Luis Erneto Rodi. Foram distribuídos troféus e 3 mil reais em prêmios para diversas categorias. O grande campeão foi o Mestre FIDE Armen Proudian (SP), seguido por Namyr Carlos de Souza Filho (ES) e o Mestre FIDE Daniel Rangel (RJ).

Dois competidores de Guarapari também receberam prêmios destaque. O melhor do município foi para Rodrigo Souza Silva, atual campeão brasileiro na categoria de deficientes visuais e Rahysa Heck Leal, o grande destaque entre as garotas.

O evento teve apoio da Confederação Brasileira de Xadrez, Federação Espírito Santense de Xadrez, CDL de Guarapari, Hotel Porto do Sol e Viação Itapemirim.

A organização é da empresa Gente Pensando www.gentepensando.com.br