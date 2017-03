HFA comemora o Dia da Mulher

Por Glenda Machado em 9 de março de 2017 / Destaque, Saúde

E teve comemoração para aquelas que ajudam crianças a vir ao mundo e cuidam da saúde dos pequenos. É que nesta quarta-feira, 8 de março, colaboradoras do Hospital Francisco de Assis (HFA), em Guarapari, comemoraram o Dia Internacional da Mulher e ao longo do dia uma série de homenagens aconteceram. A festa teve lembrancinha, curso de auto maquiagem e palestra motivacional. Referência no atendimento de média e alta complexidade, desde que foi inaugurado, em 2014, o hospital já realizou mais de três mil partos.

O gerente da unidade falou sobre a importância deste tipo de evento para o hospital, “As mulheres são dedicadas, perfeccionistas e determinadas. Fazem tudo com amor e nada mais justo do que proporcionar um dia especial para elas”, disse o gerente do HFA, Marcio Garcia.

Na parte da tarde a enfermeira assistencial, Ana Claudia Travassos, recebeu as profissionais da unidade com a palestra testemunhal sobre comportamento. Além disso, ela proporcionou um momento muito especial com um curso de beleza. Iraci Rodrigues, de 65 anos, que trabalha no HFA desde a inauguração, assistiu à palestra e falou sobre a atividade. “Muito especial esse momento, o dia da mulher deveria ser todos os dias pois ela faz a diferença e é um ser muito especial, como mãe, esposa e profissional. A mulher pode fazer tudo que ela quiser e tem um papel muito importante na sociedade”, contou a técnica de enfermagem do Centro Cirúrgico.

Depois do lanche da tarde, que foi servido no refeitório, três mulheres foram escolhidas para aprender um pouco mais de maquiagem. Marilza de Souza, supervisora de higienização e que trabalha há 3 anos no hospital, lembrou com muito carinho o papel da mulher. “ Ela é importante na família, no trabalho. Hoje as mulheres precisam ser guerreiras e ter o entendimento de que sem elas é quase impossível a realização de sonhos. Fico muito feliz em saber que essas mulheres que trabalham comigo são separadas e vencem sozinhas a cada dia”.