HFA realiza 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Segurança é saúde, pratique essa ideia! Foi com esse slogan que o Hospital Francisco de Assis (HFA) realizou a 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). O objetivo da ação é conscientizar os funcionários e alertar para os possíveis riscos no ambiente de trabalho. Foram três dias de palestras realizados em 26, 27 e 28 de outubro pela Comissão de Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Entre os temas abordados: controle de infecção hospitalar, descarte dos resíduos sólidos de saúde, núcleo de segurança do paciente, medicina do trabalho e sustentabilidade. “É a primeira edição que fazemos, então também aproveitamos para apresentar os integrantes da Cipa. E explicamos como se deve proceder em casos de acidentes”, conta o técnico de segurança do trabalho do HFA, Rodrigo Silva.

Segundo ele, em caso de acidente no hospital é preciso comunicar imediatamente ao responsável pelo setor: enfermeiro supervisor ou coordenador. Se for um acidente considerado comum como queda, será acionado o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho. Mas em caso de acidente com exposição de agentes biológicos, quem entra em cena é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

“Tudo é informado ao técnico de segurança do trabalho. Após ser notificado, começa a investigação e emite-se o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) em até 24h”, explica Rodrigo. Ele também é o responsável pela fiscalização com intuito de prevenir acidentes. “Esse é o nosso trabalho: preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem com o nosso hospital”, enfatiza Rodrigo.

Para o gerente administrativo do HFA, Márcio Garcia, eventos como esse são importantes para frisar como funcionam os processos internos e por promover a interação entre os colegas de trabalho. “Segurança é um pensamento constante no HFA. Nós lidamos todos os dias com saúde, por isso prevenção e conscientização são palavras de ordem em nossa rotina. Aqui nós preservamos o maior bem dos pacientes que é a vida”, finalizou o gerente.