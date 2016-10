HFA realiza palestra sobre Outubro Rosa

“O mês de outubro está acabando, mas os cuidados com a saúde devem continuar o ano inteiro”. Foi com esse alerta que a ginecologista e obstetra Dr.ª Pollyana Marçal Bastos começou a palestra sobre a prevenção do câncer de mama ontem no Hospital Francisco de Assis (HFA). Os dados comprovam a importância de se fazer o autoexame: “quando diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam até 90%”.

Além de ensinar a fazer o autoexame, ainda informou que deve ser feito uma semana após a menstruação. “Antes disso, as glândulas ainda podem estar inchadas e dificultar na hora de identificar algum nódulo”. Já a mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos segundo o Ministério da Saúde. Mas os médicos já recomendam aos 40 anos e se tiver fatores de risco, a partir dos 35 anos.

“Como ter casos de câncer de mama em parentes de primeiro grau, como mãe ou irmã. Porém, é mais frequente depois dos 40 anos, porque quanto mais velha, maior o tempo de exposição ao hormônio estrogênio. Por isso, mulheres que menstruam cedo, que não têm filhos, que não amamentam e entram na menopausa tarde têm mais chances de desenvolver a doença”.

Dúvidas

Depois da palestra, a ginecologista tirou dúvidas dos participantes. Um dos funcionários perguntou se o câncer de mama também atinge os homens. “Corresponde a 1% dos casos, por isso os homens também devem fazer o autoexame”.

Outra dúvida foi se mulheres que tiveram câncer e precisaram retirar parte da mama (mastectomia) têm problemas na amamentação. “Depende de cada organismo, como ocorre no caso do silicone. Vai depender da agressão daquele tumor e da recuperação da cirurgia”.

Também questionaram se é fator de risco quando os parentes têm outros tipos de câncer. “Só quando é câncer de mama e se for em parente de primeiro grau, como mãe e irmã. Mas o principal é se cuidar, independente se apresenta fator de risco”.

No final, o gerente administrativo do hospital agradeceu a participação de todos. “Nós, do HFA, que trabalhamos com a promoção de saúde, também temos que nos cuidar. E o caminho para a prevenção é a conscientização”, disse Márcio Garcia.

E para encerrar foi sorteado um super brinde. A sortuda Marilene Aparecida Pereira, do setor da cozinha do hospital, levou para casa uma fritadeira elétrica. “Nossa, nem acreditei. Fiquei muito feliz! A gente teve a oportunidade de ficar informada sobre um assunto importante e ainda ganhei um presentão”.