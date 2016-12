HFA vai receber Papai e Mamãe Noel no plantão do hospital

Por Glenda Machado em 21 de dezembro de 2016 / Destaque, Saúde

O clima de natal chegou no Hospital Francisco de Assis (HFA), em Guarapari. A partir desta segunda-feira (19) saíram de cena os jalecos brancos dos enfermeiros e entram no plantão da criançada as mamães noéis e o tão esperado bom velhinho. A ideia surgiu junto com a equipe como uma forma de trazer esse espírito natalino para os pacientes até o dia 25 de dezembro.

De acordo com a psicóloga do HFA, Laiz Moulin Cypriano, o projeto “Papai e Mamãe Noel de Plantão no HFA” é uma das atividades programadas para a penúltima semana de dezembro e tem como objetivo fazer com que as crianças consigam sair do ambiente hospitalar e serem contagiadas pela alegria. “As enfermeiras vão se fantasiar de mamães noéis e um auxiliar de farmácia do hospital vai ser o nosso Papai Noel. Acreditamos que essa ação vai proporcionar para os meninos e meninas internados aqui no hospital um pouco da alegria de natal”, disse.

Além da ação, nesta quarta-feira (21) um culto de ação de graças vai acontecer às 17h horas, no refeitório do hospital, para colaboradores e prestadores de serviço. Um momento de agradecer por mais um ano de trabalho no município. E para encerrar as comemorações de solidariedade, no dia 24 de dezembro o Papai Noel vai fazer a entrega dos presentes de natal para as crianças internadas. A ação será possível com a parceria do projeto “Enzo Social” de Cachoeiro de Itapemirim.

“Serão esses personagens natalinos que na semana do natal, irão cuidar das crianças internadas. O objetivo é minimizar as repercussões e os efeitos negativos da internação. Esperamos que a criança e sua família possa “entrar no clima” natalino, e que as intervenções necessárias para tratamento sejam menos dolorosas e mais divertidas com a presença de papai e mamãe noel”, descreve a psicóloga do HFA.