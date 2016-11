Hip Hop ocupa os espaços públicos pela Solidariedade

Reocupar os espaços públicos que, em geral, as pessoas não enxergam como opção de lazer; quebrar paradigmas; criar novos hábitos e fazer o bem. Esse foi o objetivo do Hip Hop Solidário que aconteceu neste sábado (26), na praça Philomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba, promovido pelo Projeto Fênix.

Quem passou por lá, além de ajudar com donativos, pode conferir muito break, grafite na hora, dança, poesia e rimas de primeira. “A comunidade tem abraçado cada vez mais os nossos eventos. Uma forma de ocupar positivamente os nossos espaços públicos tão esquecidos”, disse Leo Ribeiro, idealizador do evento.

As doações foram entregues para a escola TopIdiomas, que realiza um trabalho social com famílias carentes. O asilo Cantinho da Dinda, em Condados, também foi beneficiado com o resultado positivo do evento. “Alcançamos o nosso objetivo. Arrecadamos muitas roupas e calçados para famílias que precisam, foram duas sacolas grandes cheias de muita solidariedade”, completou Leo.

Com muita dança, break e grafite, a praça ficou pequena. Teve apresentação do Grupo Rua, grafite na hora com Vinicius Pirralho e Walysson Jesus que coloriram os caixotes da praça. Já o break ganhou forma e movimentos dos meninos Manahy, El, Teco, Cyro e Reni. E a poesia também deu o ar da graça com Vinicius, Sara, NB, Tony e Caio. A música ficou por conta do DJ Blade. Ao final rolou a tradicional batalha de MC´s. O mc Epic Wins desbancou a galera nas rimas e foi o campeão da batalha.

O Hip Hop Solidário é uma parceria com o Sinestesia Criatividade Coletiva, e a Trupe Maratimba.