Hip Hop Solidário arrecada donativos para famílias carentes neste sábado

Por Gabriely Sant'Ana em 23 de novembro de 2016

O Hip Hop é conhecido pelos seus quatro elementos: o DJ, o MC, o break e o grafite. Mas neste sábado (26), em Guarapari, essa cultura vai mostrar o quinto elo dessa corrente: a solidariedade.

Entrando no clima de Natal, o Projeto Fênix vai realizar o Hip Hop Solidário a partir das 18 horas, na Philomeno Pereira Ribeiro (Pracinha da Itapemirim), em Muquiçaba.

O objetivo é arrecadar donativos para famílias carentes. Assim, você pode contribuir com alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas e descartáveis, roupas e calçados ou uma cesta de Natal. As doações serão entregues para a escola TopIdiomas, para que as famílias já ajudadas pela empresa tenham um final de ano mais feliz.

“Nosso trabalho é uma parceria com outros projetos e empresas que acreditam no nosso potencial, como o Sinestesia Criatividade Coletiva, a Trupe Maratimba, o TopIdiomas, a Promove7, a academia Pepê Apolo e a Veterinária Matilha. Essa rede vem crescendo a cada movimento cultural realizado dentro e fora do município de Guarapari”, explica Léo Ribeiro, organizador do evento.

Vá lá e contribua!

HIP HOP SOLIDÁRIO

Quando: Sábado (26), às 18h30.

Onde: Praça Philomeno Pereira Ribeiro (Pracinha da Itapemirim), em Muquiçaba.

Itens que podem ser doados: alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas e descartáveis, roupas e calçados ou uma cesta de Natal.