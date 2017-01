Hoje, a noite é delas… As Patroas estão chegando para agitar o Festival de Verão Pedreira 2017

É hora das mulheres dominarem o maior Festival de Verão do Brasil. Pela primeira vez no ES, a Festa das Patroas será realizada na Arena Pedreira, Guarapari.

Em uma cena onde, por muito tempo, prevaleceram as vozes masculinas, as cantoras sertanejas conquistaram seu lugar e hoje são destaque nas paradas musicais. Com uma agenda de shows lotada durante todo o ano, o próximo grande destino da dupla Maiara & Maraísa e da cantora Marília Mendonça é o Festival de Verão Pedreira 2017. A ocasião é a Festa das Patroas, que acontece pela primeira vez no Espírito Santo, no dia 13 de janeiro.

As cantoras vivem uma ótima fase e trazem shows repletos de sucessos, com letras de força sobre o amor, como tema geral. As três prometem um evento inesquecível para o público, na segunda semana do Maior Festival de Verão do Brasil.

As patroas avisaram que chegaram para ficar e prometem mostrar todo o potencial da voz feminina. Com apenas 20 anos de idade, Marília Mendonça está bombando nas rádios com “Sentimento Louco”. Já as irmãs gêmeas Maiara & Maraísa têm como um dos principais hits a música “10%”, além da composição de canções gravadas por toda a nova geração: “Cuida bem dela”, “Caso Indefinido”, “Ser Humano ou Anjo” e “Prisão sem grade”.

Ingressos

A Festa das Patroas conta com cinco setores, sendo eles Pista, Camarote Vip, Camarote Open Bar, Camarote Backstage e Lounges. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Jaklayne Joias de Vila Velha, Vitória, Campo Grande e Serra, na Soft Modas em Guarapari ou no quiosque Acesso Vip, no Shopping Vitória. As vendas online são realizadas através do site blueticket.

SERVIÇO:

❖Evento: Festa das Patroas com Maiara & Maraísa e Marília Mendonça

❖Data: 13 de Janeiro de 2017

❖Local: Arena Pedreira

❖Horário de abertura dos portões: 21h

❖ Classificação:16 anos / Acesso ao Open Bar e Backstage: 18 anos

VALORES:

2º LOTE:

➜ Camarote Open Bar: R$ 180,00*

3º LOTE:

➜ Camarote Vip: R$ 100,00*



➜ Camarote Backstage (all inclusive): R$ 350,00*



4º LOTE:

➜Pista Premium: R$ 80,00*

➜ LOUNGES: Venda de lounges diretamente no Ilha Shows.

Informações pelo telefone (27) 3224 3726

* valores referentes a meia-entrada

*Observação: Ingresso sujeito a taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS:

➜Online: No site nacional da BlueTicket – www.blueticket.com.br

➜Pontos de Venda Nacionais: http://www.blueticket.com.br/?secao=Sobre&item=PontosdeVenda

➜Pontos de Venda na Grande Vitória: Lojas Jaklayne Jóias (Vila Velha, Vitória, Campo Grande e Serra) / Loja Soft Modas (Guarapari) e Acesso Vip (Shopping Vitória)