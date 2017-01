Hoje tem abertura de ninho de tartaruga em Anchieta

Para quem gosta de contato com a natureza, o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) de Anchieta, irá realizar hoje (11) na praia de Guanabara, a abertura de ninhos de tartarugas. O espetáculo natural irá acontecer às 17h30, a 1,5 km da sede do instituto.

De acordo com a presidente do instituto, Maria Ferreira, durante os meses de janeiro e fevereiro, período de pico de nascimento dos filhotes de tartarugas, os visitantes podem acompanhar a soltura de filhotes no final do dia.

“A abertura dos ninhos é realizada com monitoramento técnico e divulgamos horas antes de acontecer, por isso, os interessados devem acompanhar o nosso perfil no Facebook, pois é uma maneira que encontramos para ampliar a divulgação e mais pessoas terem acesso a esse belo fenômeno proporcionado pela natureza”, disse.

O instituto fica aberto de terça a domingo, das 8h às 18h. A visita é gratuita. Lá as pessoas podem conferir ainda uma exposição com materiais biológicos, réplicas em tamanho original de ninhos e tartarugas marinhas e animais taxidermizados.

Contato: 28 3536-3547.