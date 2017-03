Hoje tem sarau na Praça da Paz para as mulheres

Por Glenda Machado em 8 de março de 2017 / Cult, Destaque

Hoje tem Sarau na Praia do Morro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Organizado pela Associação de Moradores da Praia do Morro, o evento acontece na Praça da Paz a partir da 19h.

Com muita música, poesia, coral, e uma boa prosa, a ação será combinada com a arte da voz e violão. “Queremos fazer algo como se fossemos um grupo de amigos cantando e se divertindo. A ideia é encantar as mulheres com músicas direcionadas a elas e ocupar esse espaço público com um evento que emocione e toque corações”, disse a presidente da Associação, Fátima Fonseca.

O evento ainda conta com a presença do coral “Cantos e Encantos” e um varal de poesias em plena praça. Se você ficou interessada, leve sua cadeira de praia e participe!