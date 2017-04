Homem é morto dentro de casa em Guarapari

Um homem foi perseguido e morto a tiros dentro da própria casa, no bairro Lameirão, em Guarapari na noite desta segunda-feira. Rafael Gomes Lourenço, 27 anos, estava jantando quando pelo menos dois homens invadiram a casa e começaram a atirar na direção dele.

Rafael tentou correr mas acabou sendo atingido e caiu nos fundos da casa, numa área de mangue. Ele foi morto com pelo menos nove tiros, todos na parte de trás do corpo. Dois disparos atingiram as nádegas, outros três disparos foram nas costas, um na nuca e três na cabeça. No momento em que os assassinos invadiram a casa, crianças brincavam na sala e a esposa de Rafael estava deitada no quarto. Vizinhos ouviram pelo menos 10 disparos depois que um carro parou bruscamente na frente da casa da vítima.

Cápsulas de pistola calibre nove milímetros foram encontradas na cena do crime. Dentro da casa, talheres, pratos e copos estavam espalhados pelo chão. Agentes da Polícia Civil periciaram o local e logo depois o corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.

Rafael possuía ficha criminal por receptação de proto roubado, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem. Qualquer informação sobre os autores do homicídio podem ser passadas através do Disque Denúncia 181.

Tentativa de Homicídio em Meaípe

Momentos depois da morte de Rafael, outro homem foi baleado no Bairro Meaípe. Diego Venturin Gomes foi alvejado com quatro tiros no abdome e dois na perna. Ele foi socorrido para a Unidade de pronto Atendimento de Guarapari ainda consciente.Não há informações sobre o estado de saúde dele.