Homem furta de madrugada, bate na mulher, tenta jogar pedra na PM e acaba preso em Guarapari

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (26) depois de ser flagrado em uma casa abandonada com vários produtos roubados. O que mais chama a atenção nesta ocorrência foi o que aconteceu nas horas que precederam à prisão do suspeito.

Ainda na madrugada do dia 27, o homem que não tinha documentos e se identificou como Wesley dos Santos, furtou três bicicletas, uma motoneta de 50 cilindradas, um carrinho de mão e uma caixa térmica com aproximadamente R$ 500 em bebidas.

Ele escondeu o produto do roubo em uma residência próxima à Capitania dos Portos, na Prainha de Muquiçaba. Logo depois, durante uma discussão com a companheira na rua, ele acabou dando socos na mulher. A PM foi acionada, mas ele fugiu do local.

Os PM’s ainda não sabiam do envolvimento dele no furto da madrugada, fizeram buscas na região e o encontraram na rua da Marinha. Ao visualizar a viatura, ele pegou uma pedra e ameaçou jogar nos policiais. Os militares adotaram o protocolo padrão para estas situações ordenando que ele soltasse a pedra, mas ele fez menção novamente de jogar a pedra e os PM’s sacaram as armas.

Wesley correu e fugiu por um beco que dá acesso ao mangue do canal de Guarapari e desapareceu. Enquanto isso, as vítimas do furto da madrugada faziam buscas na região da Praia do Morro e Muquiçaba a procura de pistas de algum suspeito.

“Nós rodamos a manhã toda indo a lugares onde os moradores de rua costumam ficar para ver se conseguíamos alguma coisa. Finalmente encontramos a minha caixa de isopor quebrada no quintal de uma casa. Ficamos esperando alguém entrar na casa e quando ele apareceu, cercamos o lugar e chamamos a polícia”, contou o vendedor de churrasquinho Geraldo Falvilio D’Ajuda.

Uma viatura da Polícia Civil passava no local e viu confusão e deu apoio às vitimas do ladrão até que a PM chegasse. Logo depois os militares apareceram e entraram no quintal da residência. Wesley pulou um muro que faz divisa com o mangue, mas foi perseguido e preso pelos policiais.

O suspeito estava muito nervoso e agressivo, por isso foi preciso usar spray de pimenta e ainda quatro policiais militares para conseguirem imobilizar e algemar Wesley.

Dentro do cofre da viatura, ainda muito agitado, Wesley começou a dar cabeçadas na porta e pontapés. Chegando na delegacia o suspeito ainda continuava muito agitado e no momento em que os policiais abriram o cofre para tirá-lo, ele se jogou no chão e começou a gritar que estava sendo espancado.

A cena foi presenciada pela reportagem do Folha da Cidade, assim como pelas câmeras do circuito interno da própria delegacia. Enquanto isso, na frente da delegacia pelo menos cinco vítimas de furto esperavam o desfecho da situação. Wesley foi entregue ao delegado de plantão.